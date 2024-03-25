Российские добровольцы, отправляющиеся на рейды, делают важное дело, которое следует поддерживать. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник отметил необходимость продолжения операций этих добровольцев против российского режима, указав на потенциал их деятельности.

Черник также высказал мнение о том, что война в Украине может закончиться разными сценариями. Однако, после поражения россии ее следует разделить на две части. Первая часть - это "этнические" русские, как они себя называют, а вторая - порабощенные народы, которых, по словам Черника, в россии довольно много.

"Украина своей борьбой восстановила целый блок народов, и различные беспорядки в России могут начаться даже там, где мы этого не ожидаем", - заметил эксперт.

Черник предположил, что в России могут начаться беспорядки, даже в неожиданных местах, как это произошло в Чечне, которая провела две войны за свою независимость. Он подчеркнул важность поддержки подобных процессов на организационном и интеллектуальном уровнях.

"Там есть народы, которые очень быстро разрастаются. Скажем татары. Они также делали попытку выйти еще когда-то из Советского Союза. В общем все такие процессы мы должны максимально поддерживать", - заметил аналитик.

Также он добавил ранее, война экзистенциальная, и уничтожать все, что касается Украины, а особенно наносить удары по столице - это для них вопрос престижа.

"Но в этой ракетной атаке есть один такой интересный нюанс: подняли 11 Ту-95МС - напомню, что на борт он может брать по паспортным данным до восьми ракет Х-101 - а запустили всего-навсего 29", - отметил Петр Черник.

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