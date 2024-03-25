Недавний массовый удар был спланирован заранее, поэтому какое-то время и не было массовых обстрелов, считает военный эксперт.

Недавно оккупанты осуществили атаку на украинские объекты энергетики, над которой работали несколько недель. Такая атака действительно была спланированал, по мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, атака не имела военных целей, а скорее была террористической акцией.

Он отметил, что у оккупантов иссяк наступательный потенциал, и им сейчас важно приостановить боевые действия для восстановления сил. И данный массовый удар был спланирован заранее, поэтому какое-то время и не было массовых обстрелов.

«Основная цель оккупантов заключается в том, чтобы вынудить Украину согласиться на переговоры и заморозить конфликт. Они стремятся накопить силы для будущих действий» - заметил эксперт.

По словам Свитана, у российских оккупантов закончился наступательный этап, и они сейчас находятся в этапе накопления, который, вероятно, продлится несколько месяцев. Для них критически важно замораживание боевых действий, и это, возможно, послужило причиной данной атаки.

Он добавил, сейчас оккупанты нацеливаются на инфраструктуру, связанную с коммуникациями. Основным типом ракет, которые используются при таких атаках, являются ракеты Х-59, некоторые из которых могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, российские военные используют авиабомбы.

"Ракеты можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов или воздушных сил. Однако борьба с планирующими авиабомбами более сложная задача, так как они могут преодолеть до 70 километров" - заметил эксперт.

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