Недавно оккупанты осуществили атаку на украинские объекты энергетики, над которой работали несколько недель. Такая атака действительно была спланированал, по мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ и летчика-инструктора Романа Свитана, атака не имела военных целей, а скорее была террористической акцией.
Он отметил, что у оккупантов иссяк наступательный потенциал, и им сейчас важно приостановить боевые действия для восстановления сил. И данный массовый удар был спланирован заранее, поэтому какое-то время и не было массовых обстрелов.
«Основная цель оккупантов заключается в том, чтобы вынудить Украину согласиться на переговоры и заморозить конфликт. Они стремятся накопить силы для будущих действий» - заметил эксперт.
По словам Свитана, у российских оккупантов закончился наступательный этап, и они сейчас находятся в этапе накопления, который, вероятно, продлится несколько месяцев. Для них критически важно замораживание боевых действий, и это, возможно, послужило причиной данной атаки.
Он добавил, сейчас оккупанты нацеливаются на инфраструктуру, связанную с коммуникациями. Основным типом ракет, которые используются при таких атаках, являются ракеты Х-59, некоторые из которых могут поражать цели на расстоянии до 300 километров. Кроме того, российские военные используют авиабомбы.
"Ракеты можно перехватить с помощью зенитных ракетных комплексов или воздушных сил. Однако борьба с планирующими авиабомбами более сложная задача, так как они могут преодолеть до 70 километров" - заметил эксперт.
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