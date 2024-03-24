Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что в случае победы не выведет страну из НАТО, пока европейские члены альянса будут платить свои взносы.

До президентских выборов в США осталось восемь месяцев, а кандидат от Республиканской партии и экс-президент Дональд Трамп уже поднимает давление лидерам стран НАТО своими провокационными заявлениями.

Например, на предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что он намерен "поощрять" Россию "делать все, что ей вздумается" с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

А вот во вторник, 19 марта, в эфире программы британского правого телеканала GB News Дональд Трамп и вовсе заявил, что если его вновь изберут американцы, то Соединенные Штаты будут платить исключительно свою справедливую долю расходов на оборону в НАТО.

Он также на полном серьезе считает, что Североатлантический альянс "более важен" для стран Европы, чем для США.

"Между нами и некоторыми проблемами (в Европе. - Ред.) лежит океан. Большой, красивый океан", - отметил американский политик.

Напомним, что в 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.

И правда, согласно опубликованной статистике НАТО, военные расходы США в 2023 году составили 3,49% ВВП. Британия потратила 2,07%, тогда как Германия, Франция, Италия и Испания оказались ниже согласованного порога в 2%.

Кстати, Трамп неоднократно заявлял, что в случае своего избрания прекратит войну в Украине в кратчайшие сроки.

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