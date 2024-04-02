В Украине уже скоро должна завершиться война и страна вернется в мирную жизнь.

Астролог уверен, что скоро Украина забудет о великой войне.

Об этом сказал астролог Алексей Кириченко на YouTube-канале "Астро Мир".

По его словам, в мае 2024 года в Украине завершится война и люди вернутся к мирной жизни, потому что горячая фаза боевых действий закончится.

Кроме того, по мнению астролога, для военных сложится благоприятная ситуация уже в конце зимы.

В этот период украинцы поймут, что мы побеждаем.

Однако полного прекращения боевых действий в Украине придется ждать, оно состоится не раньше лета.

Астролог прогнозирует, что в этот период Украина и Россия будут договариваться о мире.

Также астролог добавил, что с 2025 по 2026 год будет решаться вопрос Донбасса и Крыма.

Он уверен, что эти территории вернутся под контроль Украины, однако не следует считать, что это произойдет сразу же после окончания боевых действий.

Астролог Алексей Кириченко прогнозирует, что глава Кремля Путин перестанет давить на россиян, потому жители РФ смогут самостоятельно принимать определенные решения.

К слову, известная экстрасенс Ольга Стогнушенко считает, что война в Украине будет продолжаться чуть больше двух лет. Она прогнозирует, что конфликт должен завершиться уже к 2025 году.

Специалист отмечает необходимость скорейшего выхода из состояния войны, утверждая, что третьей годовщины не будет.

Также она выражает надежду, что ее предсказания осуществятся, подчеркивая коллективное стремление к миру среди разумных людей.

Читайте также:

Боец ВСУ резко высказался о помощи от государства: "Какой-то там протез дадут, выплаты, а дальше что?"

Будут серьезные последствия: ВСУ избрали неожиданную цель атак.

"Используют тактику сложных атак": кафиры выбрали место для нового штурма .