Так, враг нанес удар по Запорожью, пишет Politeka.net со ссылкой на Запорожский городской совет.

В результате атаки пострадали дома частного сектора в трех районах города. В настоящее время известно, что 5 домов полуразрушены и еще более 40 повреждены.

Два человека получили легкие повреждения – им оказана первичная медицинская помощь.

Новые страшные взрывы прогремели и в Харькове. Под ударом оказался Киевский район.

«Получил разрушение ресторан, а в соседнем доме выбиты стекла», - сообщал мэр Харькова Игорь Терехов.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Взрывы ночью раздавались также в городе Кривой Рог.

«Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!» - срочно предупреждали жителей города в Воздушных Силах ВС Украины.

Силы ПВО ночью сбили около 15 вражеских дронов.

Также стало известно о трагических последствиях атаки на Боровую Харьковской области.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что оккупанты обстреляли поселок Боровая в Изюмском районе. В результате этого обстрела погиб 12-летний мальчик.

"В населенном пункте повреждены жилые дома и детский сад. Точный вид вооружения устанавливается", - добавили прокуроры.

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