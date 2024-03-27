Ситуація на фронті постійно змінюється, у тому числі й через погодні умови.

Згідно з оновленими даними Генштаба ЗСУ, минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень, пише Politeka.net.

Більше десяти атак українські воїни відбили на Лиманському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, та північніше Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районі населених пунктів Іванівське, Богданівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напряму відбито 9 атак ворога в районах Бердичі, Семенівка, Невельське та Первомайське Донецької області.

Тим часом видання The Economist пророкує, що наступні п'ять-шість місяців можуть стати вирішальними для України.

«Існує тривожна ймовірність того, що новий потужний тиск Росії в найближчі кілька місяців може пробити оборону України і проникнути вглиб країни», – йдеться в матеріалі.

Зазначається, що з моменту захоплення Авдіївки окупанти чинять сильний тиск на кількох напрямках на сході України: поки що вони зайняли в кращому разі лише сім-десять кілометрів, але влітку очікується серйозніший наступ.

У свою чергу військовий кореспондент Богдан Мірошніков повідомляє, що ворог зберіг свій наступальний потенціал, але вже не у такій мірі, як це було під час фінального ривку в Авдіївці.

«Надалі будуть вʼязкі бої на більш вузькому фронті з точковими спробами проривів з боку окупантів. Далі вже природа зіграє на нашому боці. Бо західніше рубежу Орлівка-Тоненьке - зеленка, річки, ставки. Тобто у майбутньому фронт там або стане, або ворог зніматиме з інших ділянок резерви, щоб просуватися далі, хоч і ослаблюючи інші напрямки», - передбачає Мірошніков розвиток подальшиї подій на фронті.

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