Ситуация на фронте постоянно меняется, в том числе из-за погодных условий.

Согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 67 боевых столкновений, пишет Politeka.net.

Более десяти атак украинские воины отбили на Лиманском направлении в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Терны, Ямполевка и севернее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 7 атак врага в районе населенных пунктов Ивановское, Богдановка, Клещиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбиты 9 атак врага в районах Бердичи, Семеновка, Невельское и Первомайское Донецкой области.

Тем временем издание The Economist предсказывает, что следующие пять-шесть месяцев могут стать решающими для Украины.

«Существует тревожная вероятность того, что новое мощное давление России в ближайшие несколько месяцев может пробить оборону Украины и проникнуть в глубь страны», – говорится в материале.

Отмечается, что с момента захвата Авдеевки оккупанты оказывают сильное давление на нескольких направлениях на востоке Украины: пока они заняли в лучшем случае всего семь-десять километров, но летом ожидается более серьезное наступление.

В свою очередь, военный корреспондент Богдан Мирошников сообщает, что враг сохранил свой наступательный потенциал, но уже не в такой степени, как это было во время финального рывка в Авдеевке.

«В дальнейшем будут вязкие бои на более узком фронте с точечными попытками прорывов со стороны оккупантов. Дальше уже природа сыграет на нашей стороне. Потомучто западнее рубежа Орловка-Тоненькое – зеленка, реки, пруды. То есть в будущем фронт там либо встанет, либо враг будет снимать с других участков резервы, чтобы продвигаться дальше, хоть и ослабляя другие направления», - предполагает Мирошников развитие дальнейших событий на фронте.

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