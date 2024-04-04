Политический консультант Юрий Ванетик рассказал, может ли быть на самом деле так, что американцам, которые поглощены проблемой иммигрантов и границы с Мексикой, просто жалко денег Украине.

Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».

«Абсолютно. Может быть, они считают, что приоритетом должна быть проблема внутри страны, а не идти и отстаивать какой-то сложный конфликт в стране, которая очень сама проблемная, которая очень далеко. Это их путает. И поэтому у них полностью другой взгляд, другая философия. Это взгляд, в котором мы должны за своим огородом следить сначала, и хватит вливать деньги в какой-то конфликт, который непонятно как закончится», - объясняет Юрий Ванетик.

Конечно, добавляет он, не границей единой, у американцев есть и другие проблемы – это экономика, преступность, безработица, это задевает их быт, и демократы, Байден об этом тоже говорят.

Если же в общем говорить о разнице между демократами и республиканцами, отмечает эксперт, то она на самом деле большая. По его словам, демократы сейчас берут позицию Welfare State, то есть социальный мир, это то, что в Европе, а республиканцы – Lazy Fair, то есть свободные рынки, высокие ценности, Библия, отсутствие экстремальных движений слева.

«Есть фундаментальные разницы, но в основном это связано с ценностями и взглядами. Welfare State – это то, что в Европе, это абсолютно отличается от позиции республиканцев. Поэтому есть настоящие разницы, которые не нужно изобретать», - подчеркивает Юрий Ванетик.

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