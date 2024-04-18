Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан дал собственный прогноз относительно того, как долго будет продолжаться война в Украине.

По словам военного, именно два года – минимальный срок продления войны в Украине.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан добавил, что боевые действия могут продолжаться достаточно долго.



Свитан считает, если наша страна получит авиацию в достаточном количестве, то у нас будет возможность "работать по Крыму" с большой вероятностью его увольнения.

"2025 год – это может быть уже увольнение Донбасса. Об этих двух годах главных боев до выхода на админграницы и говорят наши партнеры", – добавил Роман Свитан.

Военный эксперт также считает, что именно два года – это минимальный срок для окончания войны и его невозможно ускорить, потому что всего за год освободить всю территорию Украины практически нереалистично.

К слову, командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, для того, чтобы Украина победила в войне с россией - нужно иметь сильные, подготовленные и обученные резервы.

Сейчас наша страна в первую очередь нацелена заменить потерявшие потенциал воинские части и восстановить их.

Генерал прокомментировал желание некоторых стран "посадить" Украину за стол переговоров из России. Военный добавил, что у нас одна задача – освободить от оккупантов территорию.

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