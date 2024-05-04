Таролог считает, что страна-агрессор может сама пойти на переговоры из-за того, что у России возникнут внутренние проблемы, именно в это время и закончится война в Украине.

Россия может пойти на мирные переговоры с Украиной и окончание войны из-за проблемы или катастрофы, которая отберет российские ресурсы, тратящиеся на войну.

Своим прогнозом поделилась тарологиня Ирина Гергель на youtube-канале "Мой мир".

Также тарологиня ответила, состоятся ли в 2024 году мирные переговоры между Украиной и Россией, по словам Гергель, будут первые шаги в этом направлении.

"Они будут на основе договоренностей за ресурсы. Кому какие ресурсы остаются. Будут какие-то первые шаги. Никто не хочет отдавать ресурсы. Непростые будут эти переговоры", – считает тарологиня.

Ирина Гергель добавила, что в России может начаться какая-то бойня, и это, возможно, побуждает их пойти на переговоры.

"А возможно, катастрофа какая-то будет, что заберет их ресурсы. У них начнутся какие-то трудные времена. Скорее всего, что у них что-то такое произойдет, или внутренние конфликты. С одной стороны, не верится, что у них произойдет революция. В последнее время мне кажется, что в мире случится нечто, что поможет нам завершить войну", – резюмировали тарологиня.

Напомним, экстрасенс Ольга Стогнушенко предусмотрела скорейшее окончание войны в Украине.

По ее словам, она продлится всего два года, третьего года боевых действий не будет.

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