Военный эксперт Александр Мусиенко назвал сценарии окончания войны в Украине, по его словам, назвать дату завершения боевых действий достаточно сложно.

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три возможных сценария окончания войны в Украине.

Первый и оптимистичный сценарий - украинские войска нанесут разгромное поражение оккупантам в Украине.

Оккупированные территории будут освобождены, а выход ВСУ на границы 1991 спровоцирует негативные процессы в РФ, что может привести к смене власти в стране-агрессоре.

Этот сценарий будет означать, что наша страна победила и может рассчитывать на возмещение ущерба, репарации и т.д.

Второй сценарий – замороженный конфликт, то есть война может затянуться.

Стороны конфликта будут обмениваться ударами, будет линия фронта до тех пор, пока кто-нибудь не истощится.

"Тогда может быть заключено какое-то перемирие. То есть не окончание войны, а просто фиксация состояния прекращения огня. И мы будем в таком состоянии жить примерно как с 2014 года", – считает Мусиенко.

Третий и пессимистический сценарий для Украины - если мы не сможем вернуть контроль над оккупированными территориями, будет найдено компромиссное решение, заключена договоренность с РФ.

Источник: ТСН .

Напомним, сейчас Украина нацелена заменить потерявшие потенциал воинские части и восстановить их.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Также он прокомментировал желание некоторых стран "посадить" Украину за стол переговоров из России. Военный добавил, что у нас одна задача – освободить от оккупантов территорию.

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