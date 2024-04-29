Астролог предсказал сложный для Украины период, когда россияне будут пытаться оккупировать новые города.

Астролог Владимир Бадиян рассказал, какие города в Украине могут попытаться захватить россияне и назвал опасное время, когда нужно быть максимально внимательными.

Так, астролог прогнозирует, что украинцев ждет опасность в мае, а именно 9 числа, ведь именно в это время оккупанты предпринимать попытки оккупации новых городов в Украине.

Астролог предупредил, что в зоне риска, в первую очередь Часов Яр, а некоторые города будут сильно обстреливать.

Владимир Бадиян добавил, что ситуация на линии фронта усугубится.

"Нам будет довольно тяжело 9 мая. Потому что приказы Путина действительно есть. Но я думаю, что и Часов Яр и другие в опасности. До 9 мая они захотят что-то захватить. Будет тяжело. В этот день есть опасность и для инфраструктуры. Потому что это число очень сложное", - прогнозирует астролог.

Источник: Астрофеномен.

Ранее сообщалось, ясновидец дал прогноз по завершению войны и сообщил, что для Украины страны 2024 год станет началом новой эры.

Известный ясновидящий Герман рассказал, когда закончится война в Украине - он прогнозирует, что победа и мир в Украине наступит в 2024 году.

По его словам, именно 2024 год станет началом новой эры, которая начнется уже после 2024 года.

После тяжелых испытаний украинцы больше объединятся, а Украина воскреснет, как птица феникс.

Война и страдания, как сообщил ясновидящий, останутся в прошлом.

Читайте также:

Когда закончится война в Украине: появился неожиданный прогноз, который всех порадует.

Как долго продлится война в Украине: два основных сценария

Эксперт предупредил всю Европу: победа Трампа будет очень опасным сигналом.