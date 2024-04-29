Астролог Владимир Бадиян рассказал, какие города в Украине могут попытаться захватить россияне и назвал опасное время, когда нужно быть максимально внимательными.
Так, астролог прогнозирует, что украинцев ждет опасность в мае, а именно 9 числа, ведь именно в это время оккупанты предпринимать попытки оккупации новых городов в Украине.
Астролог предупредил, что в зоне риска, в первую очередь Часов Яр, а некоторые города будут сильно обстреливать.
Владимир Бадиян добавил, что ситуация на линии фронта усугубится.
"Нам будет довольно тяжело 9 мая. Потому что приказы Путина действительно есть. Но я думаю, что и Часов Яр и другие в опасности. До 9 мая они захотят что-то захватить. Будет тяжело. В этот день есть опасность и для инфраструктуры. Потому что это число очень сложное", - прогнозирует астролог.
Источник: Астрофеномен.
Ранее сообщалось, ясновидец дал прогноз по завершению войны и сообщил, что для Украины страны 2024 год станет началом новой эры.
Известный ясновидящий Герман рассказал, когда закончится война в Украине - он прогнозирует, что победа и мир в Украине наступит в 2024 году.
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