Военные эксперты поделились прогнозами относительно сроков завершения войны в Украине и рассказали, возможно ли освободить оккупированные территории в 2024 году.

В мире есть всего два человека, которые относительно точно могут ответить, когда закончится война в Украине - это президенты США и РФ.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По словам Жданова, у США имеют свой сценарий войны в Украине, именно по этой причине они дозированно дают нам оружие, дабы не допустить быстрого и полного разгрома россиян.

Также военный эксперт добавил, что вероятно, США будут "тянуть" к старту предвыборной кампании - это конец весны и начало лета 2024 года

"Вот на эту дату я бы ориентировался на возможное время окончания войны", – прогнозировал Жданов.

Военный эксперт Андрей Крамаров ранее сообщал, что активная фаза войны будет продолжаться в течение всего 2024 года, и в результате наша страна освободит большую часть оккупированных территорий.

Военный аналитик Роман Свитан. считает, что Силы обороны могли бы освободить захваченные территории и победить до конца 2024 года, но Украина до сих пор не получила многоцелевые самолеты.

Сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

По словам Свитана, если Украина не получит нужное оружие и финансы, остается один механизм на 2024 год – держать линию фронта в тех пределах, которые сейчас есть.

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