Таролог обнародовала свой прогноз относительно мирных переговоров между Украиной и россией и рассказала, могут ли они состояться в ближайшее время.

Известная таролог считает, что сейчас не время для переговоров - Украина не намерена уступать позиции и наши защитники, по ее мнению, готовят "сюрпризы" для вражеской армии.

Об этом заявила таролог Елена Бюн на ютуб-канале "Поговорим".

Таролог добавила, что сейчас не время для переговоров с Россией, ведь они повлекут за собой территориальные потери для нашей страны.

"Если будут переговоры, мы потеряем территорию", — заявила таролог Елена Бюн.

В то же время, Бюн напомнила, что предсказания Таро не имеют научного обоснования и могут не сбыться.

Прогнозы следует воспринимать как развлекательный контент, который не обладает безоговорочной истиной.

Ранее сообщалось, что таролог Стелла из Чернобаевки рассказала, удастся ли завершить войну в Украине на поле боя.

Таролог рассказала, как Украина выиграет войну с Россией.

По ее словам, на поле боя не удастся это сделать, однако будет вариант, когда это будет политическое решение о достаточном количестве оружия.

Таролог Стелла рассказала о договоренностях об окончании войны в Украине до конца 2024 года.

Она прогнозирует, что будет много колебаний, будут разговоры о переговорах, но этого не решено.

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