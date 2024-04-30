Известная таролог считает, что сейчас не время для переговоров - Украина не намерена уступать позиции и наши защитники, по ее мнению, готовят "сюрпризы" для вражеской армии.
Об этом заявила таролог Елена Бюн на ютуб-канале "Поговорим".
Таролог добавила, что сейчас не время для переговоров с Россией, ведь они повлекут за собой территориальные потери для нашей страны.
"Если будут переговоры, мы потеряем территорию", — заявила таролог Елена Бюн.
В то же время, Бюн напомнила, что предсказания Таро не имеют научного обоснования и могут не сбыться.
Прогнозы следует воспринимать как развлекательный контент, который не обладает безоговорочной истиной.
Ранее сообщалось, что таролог Стелла из Чернобаевки рассказала, удастся ли завершить войну в Украине на поле боя.
Таролог рассказала, как Украина выиграет войну с Россией.
По ее словам, на поле боя не удастся это сделать, однако будет вариант, когда это будет политическое решение о достаточном количестве оружия.
Таролог Стелла рассказала о договоренностях об окончании войны в Украине до конца 2024 года.
Она прогнозирует, что будет много колебаний, будут разговоры о переговорах, но этого не решено.
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