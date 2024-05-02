Астролог обнародовал неутешительный прогноз, который касается окончания войны в Украине, по его словам, завершения боевых действий в 2024 году не стоит ждать.

Астролог дал ответ, когда же закончится война России против Украины, и произойдет ли это в 2024 году.

Хиромант, известный астролог и специалист системы архитектурного планирования Васту-шастра Владимир Бадиян заявил, что война России против Украины не закончится в 2024 году.

"Если и может закончиться война, то до марта 2025 года, тогда могут быть переговоры”, — считает Владимир Бадиян.

По его словам, вероятно, война закончится в 2026-2027 годах, но это будет промежуточная точка, а конечная точка войны будет в 2029 году.

"Начавшийся в 2014 году глобальный конфликт между Россией и Украиной завершится в конце 2029 года. Чем закончится – я сейчас не могу сказать”, – говорит Бадиян.

Астролог Владимир Бадиян также считает, что именно сейчас Украина и Вооруженные силы находится в самом сложном моменте - 2024 год для нас будет самый сложный.

"2024 и начало 2025 года будут трансформационными для нас. Трансформационный — это означает изменения, во-первых, в управлении уже произошедшими армией", - добавил астролог.

Он прогнозирует, что наша страна перейдет на какое-то новое вооружение, которое будет нам передаваться в больших количества, что будет спасать нас.

Источник: ТСН.

Читайте также:

Боец ВСУ резко высказался о помощи от государства: "Какой-то там протез дадут, выплаты, а дальше что?"

Будут серьезные последствия: ВСУ выбрали неожиданную цель для атак

"Используют тактику сложных атак": оккупанты выбрали место для нового штурма