В первую очередь противник наносит удары по городу Волчанск, пишет Politeka.net со ссылкой на Харьковскую ОГА.

Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии.

«Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу», – рассказал глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

По его словам, ВСУ уверенно держат позиции, не потеряно ни одного метра.

«Группировка противника не представляет угрозы Харькову, его сил хватает только для провокаций на северном направлении», - заверили в ОГА.

Синегубов также призвал гражданское население приграничных населенных пунктов находиться в укрытиях.

«Для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям», - подчеркнул он.

Добавим, тем временем в ВСУ просят эвакуироваться жителей населенных пунктов Сумской и Харьковской области, которые находятся близко к границе с россией.

По словам бойца 24 ОШБ «Айдар», это связано с возможным российским артиллерийским обстрелом.

«Адекватная просьба к жителям пограничных н.п Сумщины и Харьковщины, выехать на безопасное расстояние от границы…», - написал в своем телеграмм-канале «Говорят снайпер» боец ​​24 ОШБ «Айдар».

По его словам, возможны артиллерийские обстрелы со стороны врага.

"Не мешайте СОУ работать и не паникуйте, только вместе мы способны уничтожить врага", - призвал также боец ​​население.

Ранее боец ​​сообщил, что обстановка по направлению Волчанска очень напряженная, ночью враг проводил мощную артиллерийскую подготовку, группы ДРГ пытались "прощупать" пограничную линию.

"В ближайшее время ожидается привлечение основных резервов, должны отбиться", - отметил украинский защитник.

В свою очередь разведчики предупредили украинцев о новом витке враждебных ИПСО. В ГУР МО сообщили, что вместе с обострением обстановки на фронте противник усиливает дестабилизационные усилия, направленные на раскол украинского общества.

«Попытки российских информационных кампаний с использованием разъединяющих общество политических лозунгов — паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России», - говорится в заявлении.

В ГУР МО призвали украинцев поддерживать друг друга и объединиться.

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