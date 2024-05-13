Артист из "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о своих доходах во время войны, а также раскрыл несколько моментов о волонтерстве.

Украинский шоумен и актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал о своих текущих источниках дохода в интервью со Славой Деминым. Кроме того, шоумен признался, сколько средств ему необходимо иметь для привычной жизни и ответил, правильно ли волонтерам зарабатывать на донатах.

Он заявил, что в настоящее время его семья удерживается за счет средств, заработанных до начала полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Кошевой указал, что он использует сбережения, ведь современные источники дохода не так стабильны, как до войны.

На вопрос Демина сколько денег ему нужно в месяц, Кошевой ответил: "Я не знаю. Месяц в месяц не приходится. Тебе, что для заголовка нужно?... Две тысячи долларов - это стандартная сумма для семьи, которая в шоу бизнесе".

Он также категорически высказался против того, чтобы волонтеры зарабатывали деньги на волонтерской деятельности. Кошевой подчеркнул, что у каждого волонтера есть работа, где им платят зарплату – вот из каких средств и нужно тратить на жизнь. При этом знаменитость предлагает правительству выплачивать дополнительные денежные средства каждому волонтеру в виде надбавок.

Евгений Кошевой также поделился опытом, когда во время его волонтерской работы из-под его носа угнали четыре фуры с гуманитаркой. Фуры должны были заехать в Киев, но так и не добрались до места назначения.

"Мы заказывали продукты питания, гигиену и медикаменты. И четыре фуры просто пропали по дороге и не доехали до нас. Я не знаю, где они и как люди с этим живут", - вспомнил он.

Также актер добавил, что за все время не было ни одной гуманитарки от россиян.

Последние новости Украины:

Евгений Кошевой, много роз и красная дорожка: как в центре Киева прощаются с Сергеем Сивохо.

Трагедия в "Лига Смеха" и "Квартал 95": остановилось сердце знаменитого артиста.

"Лига Смеха" оплакивает участников, чьи жизни трагически оборвались: "Никогда вас не забудем".