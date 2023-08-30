На сторінці «Ліга сміху» в День пам’яті Захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, з’явилося фото акторів і зірок шоу "Ліга Сміху", які віддали своє життя у боротьбі з ворогом.

«Ніколи вас не забудемо, хлопці! Шануємо пам'ять всіх наших героїв», - йдеться у короткому коментарі до фото.

На кадрах усміхнені обличчя Ярослава і Романа.

Роман Іваненко, зірка шоу "Ліга Сміху", який виступав у команді "Наш формат", загинув у віці 28 років.

Іваненко потрапив в оточення на Вугледарському напрямку, там був важко поранений і взятий у полон. Російські окупанти не надали Роману необхідної медичної допомоги і він помер 28 лютого. У нього залишилися дружина та мама.

Ярослав Гаркавко виступав на "Лізі Сміху" в командах "ОГО" та "Воробушек". З початком повномасштабного вторгнення РФ до України артист, не вагаючись, пішов захищати нашу країну.

«Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Наразі не вистачає слів, до голови лізуть лише приємні спогади, пов'язані з цією людиною.

Дякуємо тобі друже, за те що захищав нас увесь цей час. Спочивай з миром», - йшлось у повідомленні на сторінці «Ліга сміху» 7 грудня 2022-го року.

20 грудня Ярославу мало б виповнитися 27 років.

«Світла пам'ять, низький уклін і подяка за захист!», «Царствіє небесне! Мої співчуття рідним та друзям», «Талановиті хлопці! Вічна пам’ять, герої!», «Як боляче..

Світла памʼять Героям!», - коментують користувачі соцмереж загибель учасників шоу «Ліга Сміху».

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