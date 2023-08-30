На странице «Лига смеха» в День памяти Защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, появилось фото актеров и звезд шоу "Лига Смеха", отдавших свою жизнь в борьбе с врагом.
"Никогда вас не забудем, ребята! Чтим память всех наших героев», - говорится в коротком комментарии к фото.
На кадрах улыбающиеся лица Ярослава и Романа.
Роман Иваненко, звезда шоу "Лига Смеха", выступавший в команде "Наш формат", погиб в возрасте 28 лет.
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Иваненко попал в окружение на Угледарском направлении, там был тяжело ранен и взят в плен. Российские оккупанты не предоставили Роману необходимой медицинской помощи и он скончался 28 февраля. У него остались жена и мама.
Ярослав Гаркавко выступал на "Лиге Смеха" в командах "ОГО" и "Воробушек". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артист не колеблясь ушел защищать нашу страну.
«Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком.
Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром», - говорилось в сообщении на странице «Лига смеха» 7 декабря 2022-го года.
20 декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.
«Светлая память, низкий поклон и благодарность за защиту!»,
«Царствие небесное! Мои соболезнования родным и друзьям»,
«Талантливые ребята! Вечная память, герои!»,
«Как больно… Светлая память Героям!», - комментируют пользователи соцсетей гибель участников шоу «Лига Смеха».
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