На странице «Лига смеха» в День памяти Защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, появилось фото актеров и звезд шоу "Лига Смеха", отдавших свою жизнь в борьбе с врагом.

"Никогда вас не забудем, ребята! Чтим память всех наших героев», - говорится в коротком комментарии к фото.

На кадрах улыбающиеся лица Ярослава и Романа.

Роман Иваненко, звезда шоу "Лига Смеха", выступавший в команде "Наш формат", погиб в возрасте 28 лет.

Иваненко попал в окружение на Угледарском направлении, там был тяжело ранен и взят в плен. Российские оккупанты не предоставили Роману необходимой медицинской помощи и он скончался 28 февраля. У него остались жена и мама.

Ярослав Гаркавко выступал на "Лиге Смеха" в командах "ОГО" и "Воробушек". С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину артист не колеблясь ушел защищать нашу страну.

«Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком.

Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром», - говорилось в сообщении на странице «Лига смеха» 7 декабря 2022-го года.

20 декабря Ярославу должно было исполниться 27 лет.

«Светлая память, низкий поклон и благодарность за защиту!»,

«Царствие небесное! Мои соболезнования родным и друзьям»,

«Талантливые ребята! Вечная память, герои!»,

«Как больно… Светлая память Героям!», - комментируют пользователи соцсетей гибель участников шоу «Лига Смеха».

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