Бывший мировой чемпион по силовому многоборью Василий Вирастюк высказал свои мысли относительно мобилизации своего старшего сына. На вопрос журналистов о возможной службе его сына в армии политик дал исчерпывающий ответ.

Об этом он рассказал в интервью Славе Демину.

Василий Вирастюк, заслуженный мастер спорта Украины, воспитывает троих детей, среди которых его старший сын, Адам, которому сейчас 21 год. Он объяснил свое отношение к инициативе мобилизации с 20 лет, которую ранее поддержали некоторые эксперты и волонтеры.

Украинский политик считает, что каждый украинец должен самостоятельно решать, готов ли он присоединиться к ВСУ в 20 лет. Вирастюк отметил, что некоторые граждане не хотят этого делать и в 30 лет, но есть добровольцы, которые проходят обучение в боевых бригадах сразу после достижения совершеннолетия.

"Все зависит от человека. Кто готов служить в ВСУ, а кто- то нет. Кто-то не будет готов даже после 30 лет служить. А есть ребята, мы таких встречали, которые приходили на службу уже в 18 лет. Это их сознательный выбор и их готовность. Я также был определенным романтиком в таком возрасте , почти заполнил анкету, чтобы служить в Иностранном французском легионе. Я разговаривал с некоторыми ребятами, которые отправились туда из-за определенной романтики и увлечения военным делом. Больший процент воевать не готовы, ведь боятся", - добавил Василий Вирастюк.

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