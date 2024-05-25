По итогам Саммита мира, который состоится в июне 2024 года в Швейцарии, Украина надеется на подписание ряда соглашений.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, наша страна будет иметь инициативу по вопросу безопасности на Саммите мира.
Украина планирует получить гарантии энергетической и ядерной безопасности, а также свободного судоходства.
Что касается гуманитарного аспекта, Украина планирует рассмотреть на Саммите вопрос обмена пленными и возвращение украинских детей.
По словам президента Украины, если большинство стран поддержит коммюнике по итогам Саммита, мы будем иметь дипломатическое преимущество.
"Мы воспринимаем это так, что перед тем, как говорить с РФ, надо, чтобы был подробный план, согласованный всем миром", - добавил президент.
Представители России могут появиться на переговорах уже на следующем этапе, когда ее пригласят к диалогу при помощи посредников.
Саммит мира - это серьезная мероприятие, к которому Украина готовилась месяцами, об этом заявил политический аналитик и историк Александр Палий.
Кроме того, политолог Владимир Фесенко добавал, что возвращение к теме мирных переговоров между Укаиной и Россей связано с подготовкой нашей страны к Саммиту мира в Швейцарии и продвижением РФ "концепции" завершения войны.
По его словам, позиция партнеров не изменилась - Украина самостоятельно решить, когда пришло время вести переговоры с Россией.
"Реальные мирные переговоры могут стать актуальными, скорее всего, не раньше 2025 года. Однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий", – говорит Фесенко.
Источник: glavred.
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