Партнеры не принуждают Украину к переговорам с Россией, но такие сигналы от мира есть, поэтому наша страна должна быть сильной и стойкой в своей позиции.

По итогам Саммита мира, который состоится в июне 2024 года в Швейцарии, Украина надеется на подписание ряда соглашений.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, наша страна будет иметь инициативу по вопросу безопасности на Саммите мира.

Украина планирует получить гарантии энергетической и ядерной безопасности, а также свободного судоходства.

Что касается гуманитарного аспекта, Украина планирует рассмотреть на Саммите вопрос обмена пленными и возвращение украинских детей.

По словам президента Украины, если большинство стран поддержит коммюнике по итогам Саммита, мы будем иметь дипломатическое преимущество.

"Мы воспринимаем это так, что перед тем, как говорить с РФ, надо, чтобы был подробный план, согласованный всем миром", - добавил президент.

Представители России могут появиться на переговорах уже на следующем этапе, когда ее пригласят к диалогу при помощи посредников.

Саммит мира - это серьезная мероприятие, к которому Украина готовилась месяцами, об этом заявил политический аналитик и историк Александр Палий.

Кроме того, политолог Владимир Фесенко добавал, что возвращение к теме мирных переговоров между Укаиной и Россей связано с подготовкой нашей страны к Саммиту мира в Швейцарии и продвижением РФ "концепции" завершения войны.

По его словам, позиция партнеров не изменилась - Украина самостоятельно решить, когда пришло время вести переговоры с Россией.

"Реальные мирные переговоры могут стать актуальными, скорее всего, не раньше 2025 года. Однако и тогда их возможность будет зависеть от хода и результатов военных действий", – говорит Фесенко.

Источник: glavred.

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