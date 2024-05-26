Полномасштабная война в Украине продолжается, поэтому украинский защитник решил рассказать, что нам нужно для победы над страной-агрессором.
Военный Роман Синицын сообщил, что наше государство противостоит стране-агрессору, у которой есть много ресурсов и огромная армия.
Кроме того, боец добавил, что главная цель России – всех нас уничтожить.
"Мне хотелось бы, чтобы побольше людей осознали, что нас никто не спасет, кроме нас самих", - считает Синицын.
По словам военного, для победы над РФ "прямо всем-всем" украинцам нужно прилагать усилия.
"Многие не осознают угроз. Ну не удастся спрятаться. Не проканает. Надо защищать то, что у тебя есть", - резюмировал защитник.
Напомним, война Украины и России не закончится тем, что российские власти подпишут документ о капитуляции.
Такой точкой зрения поделился историк, научный сотрудник Национальной академии наук и боец Вооруженных сил Украины Александр Алферов.
Боец ВСУ Александр Алферов считает, что в Украине победа будет другой.
"Будут репарации, контрибуции, но этого факта, как закончилась Вторая мировая война – не стоит ждать", – прогнозирует боец.
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