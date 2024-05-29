Россияне увеличили количество штурмов на Часов Яр, в том числе с использованием техники. Город буквально равняют с землей.
По словам спикера ОСУВ «Хортица» Назара Волошина, в среднем вражеская армия проводит 5-6 штурмов в сутки. Средняя статистика - враг теряет 50-60 своих военных во время штурмов.
О ситуации в Часовом Яру рассказал и доброволец подразделения "ГРІМ" 41-й ОМБр, известный политолог Кирилл Сазонов.
По словам защитника, оккупанты вернулись к тактике смешанных штурмов – «это техника плюс десант».
Сазонов также сообщил, что «основной упор идет на фланги», там, где врагу «несколько дней назад удалось немного продвинуться».
«Напомню: Южный участок вдоль дороги не так опасен, там открытое место и можно будет, при наличии достаточного количества бк, там их и прикопать. Северный хуже, потому что там лес и одноэтажная застройка, которую постепенно превращают в груду кирпича. Вот на эти две точки идет основное давление, на остальных участках тоже попытки прорыва, но чаще малыми группами», - рассказал Сазонов в своем телеграм-канале.
Враг проверяет оборону на прочность, ищет слабые места.
«Часов Яр полностью под контролем ЗСУ. Украинский город!..», - подчеркнул Сазонов.
Боец также продемонстрировал, как выглядит северный фланг Часового Яра, "где враг упорнее всего пытается зайти в город и уже близко".
"Это поля, по которым они пытаются подходить. По количеству дырок от мин и снарядов похожее на какой-то сыр", - прокомментировал кадры защитник.
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