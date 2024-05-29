На месте очередного удара управляемыми бомбами со стороны оккупантов обнаружили еще одно тело.

О трагической находке сообщили в Донецкой ОГА, пишет Politeka.net.

Так, стало известно, что на месте удара по Селидову нашли тело погибшего подростка.

«Накануне ночью россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы – попали в частный дом. Сразу было известно, что на месте погиб 53-летний мужчина и получила ранение 70-летняя женщина. Сегодня в ходе поисковых работ спасатели извлекли из-под завалов тело 13-летнего парня», - сообщили в ОГА.

Все фрагменты тел передали в полицию для дальнейшей экспертизы.

Всего в результате этого удара в городе повреждены 10 домов и магазин.

Ликвидация последствий атаки продолжается.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что за сутки россия убила трех жителей Донбасса, 14 получили ранения, среди них - ребенок.

Враг обстрелял 11 населенных пунктов, разрушения получили 185 гражданских объектов – 138 жилых домов, админздания, церковь, предприятие, магазины, почта, котельные, автомойка, автотранспорт, критическая инфраструктура.

Так, на Алексеево-Дружковку оккупанты сбросили объемную детонирующую авиационную бомбу (ОДАБ-1500). Ранены 7 гражданских лиц, среди них – четырехлетний мальчик. Повреждены 103 частных дома, 12 гражданских авто, церковь. По Константиновке оккупанты ударили управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30СМ – ранили человека, повредили 8 многоквартирных домов, котельную, автомойку и автомобили.

Селидово захватчики атаковали двумя управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30 СМ. Три авиаудара ракетой (бомбой) «Гром-Е1» россияне нанесли по Краматорску. На Торецк враг направил три управляемые авиабомбы КАБ-250 – убила двух мирных жителей, трое гражданских получили ранения.

«Еще три человека, вероятно, находятся под завалами», - сообщали в полиции.

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