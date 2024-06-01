Экс-президент США и кандидат в президенты в 2024 году Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине "очень быстро", в случае его переизбрания.

Экс-президент США Дональд Трамп стремится к переизбранию на должность в 2024 году.

Трамп ранее заявлял, что у него "есть план" по обеспечению мира в Украине в течение 24 часов в случае возвращения на высший пост.

В Айове, где Трамп одержал победу на первых республиканских президентских праймериз, экс-президент США заявил, что способен договориться с президентом РФ Путиным, по причине того, что у них хорошие отношения.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо... Ситуация с Украиной настолько ужасна... И мы собираемся решить это очень быстро", – заявил Трамп.

Кроме того, Дональд Трамп уверен, что у него получится привлечь к переговорам президентов Украины и России.

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю Зеленского, я могу привлечь его, мы решим это очень быстро. Этого (войны. – прим. пед.) никогда не должно было произойти", – добавил Трамп.

К слову, как сообщило на днях издание The Washington Post, на одном из предвыборных мероприятии экс-президент США Дональд Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы РФ вторглась в Украину во время его пребывания на президентском посту.

Некоторые присутствующие на мероприятии были удивлены тому, что сказал экс-президент США.

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