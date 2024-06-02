23 мая 2022 года Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии журнала Time.

В честь Валерия Залужного переименованы некоторые улицы в разных городах Украины.

Например, в городе Покров Днепропетровской области улицу Горького переименовали в улицу Валерия Залужного.

В пгт Старая Синява улицу Георгия Жукова назвали улицей Генерала Залужного.

В январе 2023 года Залужный получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца $1 млн, и пожертвовал огромную сумму для ВСУ.

Залужного возмущало, когда жизни наших воинов обесценивалась.

"Феномен, позволяющий нам сражаться до сих пор - наш украинский народ... Эти люди переполнены идеей защиты своих родных, своих близких, своей семьи", - говорил Залужный.

Валерий Залужный запомнился сослуживцам как открытый генерал, который легко находит общий язык с солдатами и младшими офицерами, понимая их проблемы.

Также благодаря тому, что Залужный участник боевых действий на Донбассе и раньше не проходил военной службы при Советском союзе, он хорошо относится к обновлению личного состава молодыми людьми, и стремился к отходу от советских методик.

В декларации Залужного 2020 года указано, что он не владеет недвижимостью.

У его жены Елены в поселке Овидиополь Одесской области есть дом площадью 69,2 кв. м и четыре земельных участка.

У Залужного есть легковой автомобиль Chery Tiggo T11 2010 года, жена владеет легковым автомобилем Nissan Patrol 2005 года.

9 февраля президент Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины, а 9 мая Залужного назначено послом Украины в Великобритании.

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