Эксперты и военные делятся своими рассуждениями относительно того, вступит ли Беларусь в войну против Украины.

Так, Россия, вероятно, пытается втянуть Беларусь в войну против Украины.

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать участия в войне, потому что это рискованно.

“Лукашенко категорически не хочет воевать. Он человек, который борется за власть. Я думаю, что он вообще мечтает пережить Владимира Путина, а потом всем рассказывать о том, что это все Путин делал, а он — главный “евроинтегратор” в Беларуси”, — поделилися мнением политтехнолог.

Кроме того, по словам Загороднего, население Беларуси также не хотят воевать, по причине того, что не видит причин и испытывают страх.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман заявил, что на стороне Украины воюют белорусские добровольцы.

По его словам, они якобы не раз говорили, что если белорусы пойдут войной в Украину, добровольцы захотят с ними "поговорить".

"Там есть много знакомых и воюющие на нашей стороне белорусы говорят, что смогут убедить большое количество белорусских военных, которые точно не хотят идти воевать за Путина или Лукашенко. Вполне возможно, что эти белорусские подразделения развернут оружие в другую сторону", – считает Гетьман.

Также Гетьман добавил, что у Лукашенко есть страх, что белорусские военные с признаками белорусской армии, то есть шевронами, флагами и т.д. пересекут границу с Украиной для попытки наступательных действий.

Напомним, в апреле Лукашенко назвал причину, по которой Беларусь не вступает в войну против Украины.

Он заявил, что Беларусь не вступает в войну против Украины, поскольку украинская граница полностью заминирована.

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