В Мукачево ТЦКшники задержали водителя, который не подлежит мобилизации по возрасту и который вез критически важное лекарство для тяжелобольных.

В Мукачево сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) задержали 23-летнего водителя, не подлежащего мобилизации по возрасту. Из-за их действий почти было потеряно критически важное лекарство для пациентов с ВИЧ и онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщает правозащитник Дмитрий Шерембей. Водителя вместе с вещами доставили в ТЦК. Он перевозил лекарства в Ивано-Франковск и Тернополь. "В течение шести часов лекарство оставалось в автомобиле без присмотра водителя. Если бы в автомобиле закончилось горючее или возник технический сбой, и это было бы лекарство, требующее заморозки, груз был бы полностью испорчен," — сообщил правозащитник.

Дмитрий Шерембей подчеркнул, что водитель, задержанный представителями ТЦК, выдали повестку с требованием явиться с вещами в ТЦК на следующий день, хотя ему только 23 года, то есть он не подпадает под мобилизацию по действующему законодательству.

"Такие действия ТЦК не только противозаконны, они дискредитируют коммуникацию государства по процессу мобилизации", - подчеркнул правозащитник.

Комментарии от ТЦК В Закарпатском ОТЦК и СП подтвердили, что "29 мая 2024 года на блокпоста в районе населенного пункта Нижние Ворота был остановлен грузовик, водитель которого не имел при себе военно-учетных документов."

После уточнения данных, как пояснили представители ТЦК, водитель выписал повестку по месту жительства. Дмитрий Шерембей опубликовал фото повестки.

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