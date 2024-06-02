На пятницу, 31 мая, в органах правопорядка зарегистрировали случай взяточничества, в котором выявлено участие заместителя руководителя ОВА города Ровно. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

После расследования сотрудников Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро стало известно, что он принял взятку в размере более полумиллиона гривен с обещанием решить вопрос землеустройства и имущественных прав предпринимателя из местного общества.

Согласно результатам расследования, в 2021 году предприниматель получил на электронном аукционе права на недвижимость – детский санаторий, находившийся в коммунальной собственности. Замруководителя ОВА обещал помочь обеспечить ему право собственности на имущество и землю, необходимые для функционирования санатория. В обмен на это он предлагал утвердить решение Ровенской ОВА о продаже участка по сумме более шестисот тысяч гривен. Информация о подозрении была объявлена ​​ему по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одессе произошла масштабная потасовка, в которой принимали участие граждане и люди в камуфляжной форме. В Интернете начали распространяться слухи, что среди участников этой потасовки могут быть работники местного военкомата.

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