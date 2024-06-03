Для освобождения Крыма придется использовать новую стратегию войны, быть для врага непредсказуемым, оперативным.

Такое мнение, комментируя сценарий освобождения Крыма, высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.

По его словам, только комплексное и одновременное наступление на врага в направлении Крыма станет таким, что позволит освободить полуостров от оккупантов.

Говоря о новой стратегии для войны по освобождению оккупированного Крыма, Маломуж подчеркнул, что все должно происходить оперативно, когда враг не ожидает.

"И один сценарий, это в общем не расшифровывая, пробивание южного коридора", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".

Генерал подчеркнул, что украинские Силы обороны уже удерживают плацдарм на левом берегу реки Днепр Херсонской области. В то же время необходимо развернуть мощные группировки, чтобы выжимать российских захватчиков.

Освобождение Крыма.

Это должны быть комплексные удары.

«Это F-16 с ударами по всем объектам на территории Крыма и на перешейке, это удары ракетными системами и иностранного, и нашего производства – наша авиация в комплексе с F-16; дальнобойные артиллерийские системы и действия на территорию Крыма», - объяснил Маломуж.

Это, говорит эксперт, высадки сил Специальных Операций, десантных войск, спецподразделения Главного управления разведки, СБУ, диверсии ночью. И все сиюминутно в течение всего нескольких часов.

По словам Маломужа, такая тактика создаст эффект армагедона для врага по всей территории Крыма, на всех логистических путях и на всех мостах.

«Это предпосылка реального освобождения, а не частично вгрызаться в оборону – это бесперспективно, такую ​​тактику нам навязывает Россия, а мы пойдем другим путем», – отметил Николай Маломуж.

Освобождение Крыма.

Отметим, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря об освобождении Крыма, подчеркивал, что все определится действием многих факторов, которые появятся в результате освобождения южных областей Украины и выходом ВСУ в Крым.

"При таком развитии событий я не исключал бы и процессов дезинтеграции власти в России, что может существенно облегчить освобождение Крыма", - говорил Чубаров, добавляя, что любой вариант освобождения Крыма завершится полным восстановлением суверенитета Украины над полуостровом и прилегающей к нему акватории Черного. и Азовского морей.

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