Такое мнение, комментируя сценарий освобождения Крыма, высказал экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж.
По его словам, только комплексное и одновременное наступление на врага в направлении Крыма станет таким, что позволит освободить полуостров от оккупантов.
Говоря о новой стратегии для войны по освобождению оккупированного Крыма, Маломуж подчеркнул, что все должно происходить оперативно, когда враг не ожидает.
"И один сценарий, это в общем не расшифровывая, пробивание южного коридора", - отметил он в эфире телеканала "Эспрессо".
Генерал подчеркнул, что украинские Силы обороны уже удерживают плацдарм на левом берегу реки Днепр Херсонской области. В то же время необходимо развернуть мощные группировки, чтобы выжимать российских захватчиков.
Освобождение Крыма.
Это должны быть комплексные удары.
«Это F-16 с ударами по всем объектам на территории Крыма и на перешейке, это удары ракетными системами и иностранного, и нашего производства – наша авиация в комплексе с F-16; дальнобойные артиллерийские системы и действия на территорию Крыма», - объяснил Маломуж.
Это, говорит эксперт, высадки сил Специальных Операций, десантных войск, спецподразделения Главного управления разведки, СБУ, диверсии ночью. И все сиюминутно в течение всего нескольких часов.
По словам Маломужа, такая тактика создаст эффект армагедона для врага по всей территории Крыма, на всех логистических путях и на всех мостах.
«Это предпосылка реального освобождения, а не частично вгрызаться в оборону – это бесперспективно, такую тактику нам навязывает Россия, а мы пойдем другим путем», – отметил Николай Маломуж.
Освобождение Крыма.
Отметим, ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря об освобождении Крыма, подчеркивал, что все определится действием многих факторов, которые появятся в результате освобождения южных областей Украины и выходом ВСУ в Крым.
"При таком развитии событий я не исключал бы и процессов дезинтеграции власти в России, что может существенно облегчить освобождение Крыма", - говорил Чубаров, добавляя, что любой вариант освобождения Крыма завершится полным восстановлением суверенитета Украины над полуостровом и прилегающей к нему акватории Черного. и Азовского морей.
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