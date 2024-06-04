Астрологи и тарологи дали прогнозы относительно переломного момента в войне, которую развязала Россия против Украины.

Астролог Владимир Бадиян считает, что Украина будет побеждать в войне в конце этого года.

По словам Бадияна, первый признак переломного момента - Украина получит нужное вооружение, которое поможет отбивать атаки оккупантов.

"Второе - какая-то страна, возможно, Япония, нам очень сильно будет помогать: и технологически, и морально. Это будет показателем того, что мы начнем побеждать. Далее - практически не будет ракетных ударов", - прогнозирует астролог.

Бадиян добавил, что Украина будет защищена, а РФ продолжит страдать от обстрелов, поэтому, начало именно такого процесса, когда Украина будет направлять российские ракеты в их страну - приведет нас к победе.

Также таролог Марина Ланг не исключила, что Кремль примет решение вывести войска из Украины.

По ее словам, РФ осознавая проблемы происходят внутри их страны, летом 2024 года может запросить начало переговоров.

То есть, существует вероятность, что за несколько месяцев ситуация кардинально изменится не в пользу РФ.

Таким образом, Кремль может пойти на уступки Украине.

Также таролог увидела переломный момент в полномасштабной войне и рассказала, когда могут завершиться боевые действия.

"С июля месяца все начнет меняться в плане, что действительно, могут ли они выйти (из вооруженного конфликта – прим. ред.) сами по собственной инициативе", - считает Марина Ланг.

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