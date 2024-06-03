Вражеские войска давят не только на Харьковском направлении и в ближайшее время могут актиквизировать наступление еще на одном направлении.

Об угрозе наступления на Сумщину, в частности, предупредил майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой Максим Жорин.

По словам военнослужащего, россияне активизируются на Востоке.

«Если они поймут, что пока для продвижения на Восточном направлении сил не хватает, будут растягивать фронт еще больше. В том числе нужно готовиться к определенным событиям на Сумском направлении», - предупредил Жорин.

Майор ВСУ заверил, что сил у оккупантов на том направлении достаточно не только для диверсионных действий, но и для наступательных операций.

«До сих пор в России нет ограничений в использовании живой силы, до сих пор они могут себе позволить угнать стадо в наступление, запрещая даже оказывать первую помощь раненым – потому что основное это выполнить задачу», – говорит Жорин.

Военнослужащий также пояснил, что у оккупантов нет цели совершать серьезные прорывы в глубину.

«Им нужно растянуть линию фронта и оттянуть наши силы. Поэтому достаточно прорваться на 5-10 километров и открыть для нас новые участки боевых действий, где мы вынуждены будем тратить свои ресурсы, боеприпасы, а главное – терять своих людей», – пояснил майор ВСУ.

Добавим, ранее пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что российские войска могут начать наступательные операции в Сумской области или в районах Харьковской области, граничащих с Сумской областью, с целью растянуть и закрепить украинские силы дальше вдоль границы на северо-востоке Украины.

В свою очередь, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что российские войска сосредотачивают ограниченные силы в Курской и Брянской областях вблизи границы с Сумской областью, а также ограниченная концентрация в этих областях может быть направлена ​​на достижение вероятного желаемого эффекта дальнейшего оттягивания и закрепления украинских сил. в районе границы.

«Даже ограниченные российские наступательные операции в этих районах усилят давление, которое растянет украинскую живую силу и технику на более широком фронте и, возможно, позволит российским войскам создать тактические плацдармы для поддержки дальнейших операций либо к северо-западу от Харькова, либо в направлении города Сумы» , – говорилось в отчете.

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