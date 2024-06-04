Враг бросил огромные силы, чтобы оккупировать городок Часов Яр на Донбассе – какая сейчас ситуация.

Российские оккупанты продолжают уничтожать Часов Яр из всех видов оружия, пишет Politeka.net.

Бойцы ВСУ рассказали, как враг изменил тактику и под чьим контролем сейчас город.

Так, по словам защитника 210 ОСБ Берлинго с позывным "Балу", российские оккупанты за последнюю неделю изменили тактику.

"Круглосуточные мясные «накаты» сменились стандартной тактикой линейных бригад с применением техники (танк в сопровождении БМП и пехоты). Возможно, ротация прошла, возможно, ищут место, где попытаться нажать сильнее, чтобы продавить», - рассказал военнослужащий.

По словам «Балу», оккупанты уничтожают Часов Яр «Градами» и другими РСЗО, КАБами, бьют из танков.

«Дроны баражируют на всех участках, передвижение чрезвычайно сложно и требует продуманных действий», - рассказал боец ​​ВСУ.

В свою очередь доброволец подразделения "ГРІМ" 41-й ОМБр, известный политолог Кирилл Сазонов сообщил, что россияне в Часов Яр не зашли.

«Отдельные группы небольшие прорывались. Два дня назад прорвалась одна единица бронетехники, высадили десант, но он был уничтожен. Тяжелее всего, на мой взгляд, сейчас в микрорайоне «Канал», потому что он по ту сторону канала и враг давит на него с трех сторон», - сообщил Сазонов.

По словам защитника, вражеских войск и резервов под Часовым Яром достаточно много.

«Хватает уже давно. Просто они не могут позволить себе, как и мы не можем бросить все резервы и личный состав, и БК к линии боевого столкновения, потому что наши дронщики будут работать 24 на 7 и все уничтожат», – заверил Сазонов.

Отметим, что Часов Яр – это самая высокая точка на сотни километров вокруг. Город стоит на холмах, защищающих его с востока и юга. Самая высокая точка – 247 метров. Холмы и большая часть застройки Часового Яра расположены на западном берегу канала. И только новый микрорайон "Канал" расположен на восточном.

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