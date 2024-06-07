В Украине одна из бывших депутаток от партии "Объединение Самопомощь" зарабатывала на ухилянтах до $100 000 в месяц.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании бывшей народной депутатки, которая вместе с сообщниками ежемесячно получала до $100 000, продавая поддельные справки об инвалидности уклонщикам.

Известно, что речь идет об Ирине Сысоенко, бывшем депутате от партии "Объединение Самопомощь", которая сейчас работает в руководящем столичном институте профилактической медицины, информирует LIGA.net .

По данным следствия, Сысоенко вместе с коллегами создала фиктивные медицинские справки для мужчин, пытавшихся незаконно уехать за границу, избегая мобилизации. Ежемесячно она и ее сообщники получили до $100 000, а в схему были привлечены заведующие отделом медучреждения, врач-профпатолог и координатор незаконных действий на Львовщине.

Также им помогли должностные лица из медико-социальных экспертных комиссий Западного региона, предоставлявшие мужчинам полный пакет документов для уклонения от мобилизации.

7 июня в Киеве СБУ задержала Сысоенко и ее сообщника из Львовской области, которая передала ей $32 000 "отката". В ходе обысков было изъято более 40 миллионов гривен, медицинские документы и черновые записи с данными клиентами.

Сысоенко и четырем ее сообщникам выдвинули убеждение в получении неправомерной выгоды, используя служебное положение, и влияние на принятие решений госслужащими. В случае доказывания вины им грозит до 12 лет тюрьмы.

По информации правоохранителей, Сысоенко была арестована с правом на залог в размере 904 000 грн.

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