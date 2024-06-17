Помидоры нуждаются во многой воде, особенно в первые недели после посадки, недостаток влаги может привести к увяданию растений.

Каждый сорт или гибрид помидоров имеет свою урожайность, и наша задача - не уменьшить ее своими действиями. Рассмотрим основные ошибки, мешающие увеличить урожайность помидоров.

Часто начинающие огородники не хотят удалять пасынки из-за их роста и развития. Однако, пасынки отнимают силы и энергию у растения, которые могли бы быть использованы для формирования плодов, что в конечном итоге уменьшает урожайность. Более того, слишком много пасынков может замедлить созревание плодов.

Плотная посадка помидоров. Такой метод существует, но для помидоров он не подходит. Растениям нужно достаточно места для проветривания и освещения, чтобы они могли нормально развиваться. Тесная посадка может привести к вытягиванию стеблей и болезням.

Помидоры нуждаются во многой воде, особенно в первые недели после посадки. Недостаток влаги может привести к увяданию растений и опаданию завязей и бутоны. Однако избыточный полив также вреден, так как это может вызвать грибковые заболевания.

Норма полива для помидоров - около 5 литров воды, и поливать следует регулярно, утром или вечером. Следите за окраской листьев - темные листья могут быть признаком недостатка влаги.

Рассада может перерасти из-за поздней посадки или излишней осторожности. Переросшая рассада тратит силы на укоренение и адаптацию, вместо того чтобы увеличить урожайность.

Помидоры самоопыляются, но помощь в опылении может увеличить количество плодов. Встряхивайте кусты помидоров в солнечную погоду, чтобы пыльца попадала на пестик. Это особенно важно для тепличных помидоров, где воздух не циркулирует хорошо.

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