Как и во многих случаях по нашему огородному делу, не все так однозначно. Формирование разное и зависит от типа перца, климатических условий, зоны обитания, а также от погоды в этом году, о чем рассказывает автор видео на своем Ютуб-канале, поднимая тему ухода и выращиванием перца.

Перец, который можно не формировать, это перцы с конусовидными плодами, нечувствительные к обрыву коронного цветка. Если вы хотите получить ранний урожай, не обрывайте коронный цветок. Если хотите получить больший урожай, коронный цветок оборвите.

Формирования требуют перцы с кубовидными плодами, обычно гибридами и выведены для идеальных условий. Если взять два растения одного сорта, одно формировать, а другое нет, в сумме урожай будет одинаков, но у сформированной будут большие плоды.

Формирование перца также упрощает уход за растениями, улучшает проветривание и осветление. Важна влажность, которая для перца должна быть где-то 80%. Начинаем формирование с удаления пасынков на стебле до самой развилки, не затрагивая листики, потому что они нужны для фотосинтеза. Коронный цветок можно оставить на одном-двух растениях для раннего урожая, а остальным удалить, рассказывает автор видео.

Далее растение будет ветвиться и на каждой развилке будут образовываться цветы. Выбираем более слабую ветку и прищипываем ее, оставляя бутон и один листик. Оставляем более сильный побег, который будет разветвляться дальше.

Если место обитания позволяет длительное теплое лето, коронный цветок не удаляем, а прищипываем слабую ветку над бутоном и листом. Перцы, высаженные позже на 10 дней, будут в лучшем состоянии, чем ранее высаженные, что свидетельствует о важности своевременной высадки и правильного ухода.

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