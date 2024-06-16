Против бывшего генерального директора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета направлен обвинительный акт в суд.

Прокуроры передали в суд обвинительный акт против бывшего генерального директора одного из медицинских коммунальных предприятий Одесского областного совета. Он обвиняется в растрате значительной суммы средств заведения.

Детали дела

По информации, полученной от прессслужбы Одесской областной прокуратуры, в марте 2022 года бывший руководитель одного из медицинских учреждений Одесского областного совета, нарушив процедуры тендерных закупок, заключил два соглашения на поставку медицинских материалов для контроля и предотвращения кровотечения. Цена закупки значительно превышала рыночную стоимость, что привело к переплате более 900 тысяч гривен.

Юридические последствия

Прокуратура уже подала иск на возмещение ущерба, нанесенного бюджету, а бывшему руководителю медицинского учреждения было выдвинуто подозрение по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. Его обвиняют в присвоении и растрате имущества с использованием служебного положения, что может привести к заключению на срок до восьми лет.

Ранее Politeka также писала о том, что в Одесской области мужчина нелегально обменивал российские деньги. Свои услуги он рекламировал в мессенджере и YouTube. Мужчина использовал банковские карты, оформленные на подставных лиц. За свои услуги он получал около 15% суммы перевода.

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