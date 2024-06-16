Услугой "муниципальная няня" теперь могут воспользоваться внутренне перемещенные лица. Это решение принято на основе анализа потребностей населения, возникших в результате полномасштабного вторжения, приведшего к росту спроса на эту услугу. Об этом сообщается в Министерстве социальной политики Украины.

Согласно обновленному постановлению, услугу «муниципальная няня» теперь могут получить следующие категории детей:

дети до 3 лет из числа внутренне перемещенных лиц (при отсутствии тяжелых заболеваний);

дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе (ранее услуга была доступна только детям до 3 лет с тяжелыми заболеваниями);

дети до 6 лет, у которых один родитель имеет инвалидность I или II группы (ранее услуга была доступна только для детей до 3 лет);

дети до 6 лет, проживающие в регионах, где невозможно обеспечить работу дошкольных учреждений (например, в определенных областях).

Распространение права на услугу «муниципальная няня» на внутренне перемещенные лица и семьи, проживающие на территориях без дошкольных учреждений, является важным шагом. Это позволит родителям найти работу и достичь экономической независимости, обеспечивая при этом надлежащий уход и развитие детей.

Согласно постановлению Кабинета Министров №68, ориентировочная сумма компенсации за услугу «муниципальная няня» в 2024 году составит 7100 гривен в месяц.

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