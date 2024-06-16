В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто из украинских пенсионеров получит возможность получить доплаты к пенсиям в июне.

В июне плановая индексация пенсионных выплат не предполагается, но некоторые пенсионеры все же могут рассчитывать на увеличение своих выплат. Это произойдет благодаря начислению специальных надбавок, передают в ПФУ .

Кто получит прибавку за стаж

В этом месяце возрастут выплаты пенсионеров, которые продолжают работать. Перерасчет их пенсий был запущен еще в апреле, но надбавки за вновь приобретенный стаж начнут начислять только сейчас.

После того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 года (отчеты должны быть поданы до 10 мая), ориентировочно в июне пенсионеры получат перечисленные пенсии и дополнительные выплаты за предыдущие месяцы, сообщает Пенсионный фонд. Украины.

Для получения надбавки необходимо:

Иметь не менее 24 месяцев нового стажа.

Если пенсионер работал менее 24 месяцев, но прошло два года с момента назначения или последнего перерасчета пенсии.

Важно знать! Надбавка за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны.

Какие другие надбавки могут получить пенсионеры

Украинцы старше 70 лет могут получить дополнительные выплаты по возрасту. Эти надбавки предоставляются, если размер пенсии составляет менее 10 340,35 гривны. Сумма надбавки составляет:

300 гривен для лиц от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для лиц от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для лиц старше 80 лет.

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