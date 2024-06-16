В Пенсионном фонде Украины рассказали, кто из украинцев может рассчитывать на полное государственное содержание.

Согласно сообщению Пенсионного фонда Украины, в некоторых случаях государство берет на себя полное обеспечение нужд пенсионеров. Выплата пенсии производится с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер зачислен на полное государственное содержание.

При пребывании на полном государственном содержании в соответствующем учреждении пенсионерам выплачивается 25% от назначенной пенсии. Лицам, у которых есть пенсия за особые заслуги, пенсия выплачивается в полном объеме.

Важно отметить, что если размер пенсии превышает стоимость содержания, разница между ними выплачивается пенсионеру, но не менее 25% от назначенной пенсии. В случае наличия нетрудоспособных членов семьи на иждивении пенсионера, часть пенсии может быть выделена им до 50%.

Относительно детей на полном государственном содержании детям-сиротам выплачивается полная пенсия в связи с потерей кормильца, перечисленная на их счета в банке. Другим детям в такой же ситуации выплачивается половина назначенной пенсии, также перечисленная на их текущие счета.

Ранее Politeka также писала о том, что начиная с 1 июня выплаты государственной денежной помощи продлили для некоторых украинцев, но не для всех. 3 тысячи гривен в месяц могут получать лица, отвечающие определенным критериям.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить