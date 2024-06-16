На украинском рынке стоимость одного из базовых продуктов снизилась на 25%.

В Украине, в начале нового сезона молодого картофеля, производители в регионах начали активно снижать цены. По данным аналитиков проекта Minfin , цены на молодой картофель снизились в среднем на четверть по сравнению с первыми партиями урожая.

В середине мая первые партии нового урожая картофеля появились на рынке украинских регионов с ценой около 100 грн. за килограмм. Однако в середине июня производители начали активно снижать цены в соответствии с увеличением объемов предложения. Сейчас цены на молодой картофель составляют около 70 грн за килограмм.

В июне также заметно снизились цены на молодой картофель в некоторых украинских супермаркетах, согласно мониторингу портала Minfin:

Novus – 49,99 грн/кг (по сравнению с маем 61,44 грн/кг);

Megamarket – 60,00 грн/кг (так же, как в мае);

Metro – 46,70 грн/кг (по сравнению с маем 54,70 грн/кг).

Ранее Politeka также писала о том, что начиная с 1 июня выплаты государственной денежной помощи продлили для некоторых украинцев. Однако это касается не всех. 3 тысячи гривен в месяц имеют возможность получать лица, отвечающие определенным критериям и относящиеся к определенным уязвимым категориям, точный список которых можно просмотреть, перейдя по ссылке.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить