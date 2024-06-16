Например, астрология может сказать вам, подходит ли вам человек с определенным знаком Зодиака или что вам нужно в партнере, чтобы сделать вас счастливым.

Лучше всего то, что ваш знак зодиака может показать, относитесь ли вы к тому типу людей, у которых есть вероятность вступить в долгосрочные отношения.

Но согласно астрологии, следующие знаки Зодиака, как правило, больше ориентированы на отношения.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Телец — практичный и обоснованный знак, который ищет разумного партнера. Будучи фиксированным знаком, они могут сопротивляться переменам, а это означает, что они склонны искать партнеров, заинтересованных в чем-то долгосрочном. Как только они находят правильное сочетание страсти и стабильности, "они склонны сразу же упираться в землю".

Рак (21 июня – 22 июля)

Раки очень чувствительны и настроены на свои эмоции, поэтому не собираются тратить свою эмоциональную энергию на отношения, у которых нет будущего. По словам Ланга, они склонны отдавать предпочтение более глубоким связям и нуждаются в эмоциональной безопасности в отношениях. Рак — знак дома и семьи, поэтому они всегда будут ставить это превыше всего остального.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весы, еще один знак, которым управляет Венера, связаны с партнерством, а это означает, что отношения важны для многих из них. У них может быть склонность влюбляться в саму идею влюбленности, поэтому у них есть все необходимое, чтобы сохранить романтику в долгосрочных отношениях.

Они стараются держаться подальше от интенсивных взлетов и падений в отношениях и предпочитают, чтобы все было хорошо сбалансировано. Они обладают природным обаянием и могут кокетничать. Однако измена – это не их дело, и они, вероятно, не станут мириться с этим и в отношениях.

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