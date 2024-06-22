Перец – одна из самых требовательных культур на огороде, долгий вегетационный период делает его уязвимым к различным проблемам, начиная с погодных условий и заканчивая болезнями и вредителями.

Вредители могут поражать как рассаду, так и взрослые растения. Они не только наносят вред сами по себе, но и являются переносчиками различных инфекций – бактерий, вирусов и грибков. Поэтому нередко встречаются случаи комбинированных проблем, когда присутствуют одновременно тля, белокрылка, трипсы и другие вредители, а также инфекционные болезни.

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с тлей является опрыскивание растений отваром полыни или тысячелистника, а также раствором пестицидов.

Отвар полыни:

Возьмите 1 кг измельченной и высушенной полыни. Кипятите полынь в течение 15 минут. Охладите отвар, процедите его и добавьте 10 литров воды. Для улучшения липкости добавьте несколько граммов мыла. Опрыскивайте листья перца таким раствором для уничтожения тли.

Отвар тысячелистника:

Возьмите 800 граммов высушенного тысячелистника. Залейте измельченное растение кипятком и настаивайте 2 суток. Процедите настой и добавьте 20 граммов мыла на каждые 10 литров жидкости. Опрыскивайте перец этим раствором. Мыльный раствор покрывает тело тли, что приводит к гибели насекомых.

Методы борьбы с паутинным клещом

Для борьбы с паутинным клещом рекомендуется предварительная обработка теплиц хлорной известью.

Разведите до 200 граммов порошка хлорной извести в 10 литрах воды. Обработайте теплицы этим раствором. Эта дезинфекция убьет личинки клеща, который хорошо зимует.

Также в борьбе с клещами эффективен биологический метод — использование фитосейлюса. Этот полезный клещ уничтожает паутинного клеща, не нанося вреда растениям.

Методы борьбы с проволочником

Для борьбы с проволочником можно использовать хитрый способ с приманками.

Между рядами растений разложите кучки травы и овощей, таких как солома, свекла, морковь и картофель. Эти приманки привлекают проволочника. Через 2-4 дня соберите насекомых, скопившихся в травяных кучах, и уничтожьте их.

Методы борьбы с медведкой

Для борьбы с медведкой можно использовать ловушки и отпугивающие средства.

После сбора урожая выкопайте ямы глубиной до 40 см и засыпьте их навозом. Навоз удерживает тепло, и медведки обустраивают там свои "офисы" на зиму. Весной откопайте эти участки и уничтожьте вредителей. Медведок также отпугивает запах керосина и нафталина. Обрабатывайте места их скопления этими средствами для их отпугивания.

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