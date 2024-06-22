Вредители могут поражать как рассаду, так и взрослые растения. Они не только наносят вред сами по себе, но и являются переносчиками различных инфекций – бактерий, вирусов и грибков. Поэтому нередко встречаются случаи комбинированных проблем, когда присутствуют одновременно тля, белокрылка, трипсы и другие вредители, а также инфекционные болезни.
Одним из наиболее эффективных способов борьбы с тлей является опрыскивание растений отваром полыни или тысячелистника, а также раствором пестицидов.
Отвар полыни:
- Возьмите 1 кг измельченной и высушенной полыни.
- Кипятите полынь в течение 15 минут.
- Охладите отвар, процедите его и добавьте 10 литров воды.
- Для улучшения липкости добавьте несколько граммов мыла.
- Опрыскивайте листья перца таким раствором для уничтожения тли.
Отвар тысячелистника:
- Возьмите 800 граммов высушенного тысячелистника.
- Залейте измельченное растение кипятком и настаивайте 2 суток.
- Процедите настой и добавьте 20 граммов мыла на каждые 10 литров жидкости.
- Опрыскивайте перец этим раствором. Мыльный раствор покрывает тело тли, что приводит к гибели насекомых.
Методы борьбы с паутинным клещом
Для борьбы с паутинным клещом рекомендуется предварительная обработка теплиц хлорной известью.
- Разведите до 200 граммов порошка хлорной извести в 10 литрах воды.
- Обработайте теплицы этим раствором.
- Эта дезинфекция убьет личинки клеща, который хорошо зимует.
Также в борьбе с клещами эффективен биологический метод — использование фитосейлюса. Этот полезный клещ уничтожает паутинного клеща, не нанося вреда растениям.
Методы борьбы с проволочником
Для борьбы с проволочником можно использовать хитрый способ с приманками.
- Между рядами растений разложите кучки травы и овощей, таких как солома, свекла, морковь и картофель.
- Эти приманки привлекают проволочника.
- Через 2-4 дня соберите насекомых, скопившихся в травяных кучах, и уничтожьте их.
Методы борьбы с медведкой
Для борьбы с медведкой можно использовать ловушки и отпугивающие средства.
- После сбора урожая выкопайте ямы глубиной до 40 см и засыпьте их навозом.
- Навоз удерживает тепло, и медведки обустраивают там свои "офисы" на зиму.
- Весной откопайте эти участки и уничтожьте вредителей.
- Медведок также отпугивает запах керосина и нафталина. Обрабатывайте места их скопления этими средствами для их отпугивания.
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