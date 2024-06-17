Украинцам рассказали, на какие продукты они могут начать тратить больше денег в ближайшее время.

Экономист предупреждает , что украинцам придется тратить больше на продукты питания.

По словам Ивана Уса, кандидата экономических наук и главного консультанта Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, следует ожидать новую волну удорожания основных продуктов. В эфире Общественного радио он пояснил, что из-за роста тарифов на электроэнергию в Украине в ближайшие месяцы могут повыситься цены на хлеб. Но это может быть только начало.

Иван Усс считает, что если производители хлеба объявят о подорожании, другие производители также могут последовать их примеру.

"Я ожидаю каскад подобных заявлений, поскольку после первого отраслевого заявления другие начинают думать: 'Это общий риск, все страдают войной, поэтому давайте поднимать цены'," - объясняет эксперт.

После хлеба в Украине могут вырасти цены на молочную продукцию, в частности, на сливочное масло. Возможно повышение цен на мясные изделия.

"После подорожания хлеба о повышении цен могут объявить производители молочной продукции, масла и мяса", - прогнозирует Иван Усс.

Ранее Politeka также писала о том, что начиная с 1 июня выплаты государственной денежной помощи продлили для некоторых украинцев, но не для всех.

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