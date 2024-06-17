Некоторые украинские семьи могут получить возможность оплачивать меньше коммунальных услуг.

Семьи с приемными детьми могут рассчитывать на скидку на коммунальные услуги, если их среднемесячный доход на одного человека не превышает 3760 гривен.

Об этом сообщил адвокат Александр Головченко в своем Facebook.

В льготы входят:

Скидка 50% на оплату жилья: действует на оплату жилой площади в пределах установленных законодательством норм. Это включает 21 кв. метр общей площади на каждого члена семьи, включая приёмных детей, а также дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Скидка 50% на коммунальные услуги распространяется на оплату газа, электричества и других коммунальных услуг.

Сжиженный баллонный газ: предоставляется скидка 50% на его стоимость для бытовых нужд в пределах установленных норм и социальных нормативов, определенных Кабинетом Министров Украины.

Скидка 50% на топливо: предоставляется в случаях, когда дом не подключен к центральному отоплению. Это включает в себя скидку на покупку топлива для обогрева дома.

Условия получения льгот:

Среднемесячный доход на одного человека в семье не должен превышать 3760 гривен.

Льготы действуют только на коммунальные услуги и жилье в пределах нормативов, установленных законодательством.

Для получения льгот необходимо подтвердить доход семьи и статус приемных детей в органах социальной защиты.

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