Украинцам сообщили, что размеры жилищных субсидий и льгот на коммунальные услуги для всех домохозяйств будут изменены.

Из-за повреждений украинских энергетических объектов возникла необходимость повышения тарифов на электроэнергию. Однако чтобы уменьшить негативное влияние на население, было принято решение о корректировке программы жилищных субсидий.

Министерство социальной политики сообщает , что программа жилищных субсидий продолжает действовать, и даже в условиях войны государство продолжает поддерживать нуждающихся в помощи.

Повышение тарифов на электроэнергию приведет к автоматическому перерасчету размеров жилищных субсидий и льгот для всех домохозяйств, имеющих на это право. Этот перерасчет будет осуществлять Пенсионный фонд, и дополнительных обращений от граждан не требуется.

Важно отметить, что субсидия предоставляется в случае, когда семья тратит на коммунальные услуги больше, чем установленный обязательный платеж. Размер обязательного платежа останется без изменений. Это означает, что уплачиваемая сумма останется такой же, как и до повышения тарифов, а разницу компенсирует государство. Сейчас около 1,8 миллионов домохозяйств получают жилищные субсидии, а еще 1,3 миллиона пользуются льготами на коммунальные услуги. Программа поддержки остается активной, и каждый нуждающийся может обратиться за поддержкой.

Информацию о том, как оформить жилищную субсидию или льготы, можно найти по ссылкам, указанным в источнике.

Последние новости Украины:

В Украине задумались о создании военной полиции: чем она сможет заниматься

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить