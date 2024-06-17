Будущим пенсионерам напомнили, что при отсроченном уходе на пенсию они могут значительно увеличить свои выплаты – до 54%.

Каждый украинец, приближающийся к пенсионному возрасту, имеет возможность повысить свои пенсионные выплаты. Такие льготы предоставляются тем, кто решает выйти на пенсию позже, чем предусмотрено законом.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины .

Какое увеличение пенсии предусмотрено законом

При отсроченном уходе на пенсию размер выплат можно увеличить на 54%. Согласно пояснениям Пенсионного фонда, если пенсия назначается с отсрочкой, ее размер возрастает на:

0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (при отсрочке до 60 месяцев);

за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста (при отсрочке до 60 месяцев); 0,75% за каждый полный месяц отсрочки, если выход на пенсию задержан более чем на 60 месяцев.

Таким образом, пенсия за год отсрочки увеличивается на 6%, за два года – на 12%, а за шесть лет – на целых 54%.

Как отсрочить выход на пенсию

Чтобы воспользоваться возможностью отсрочки пенсии необходимо заранее сообщить об этом Пенсионному фонду Украины. В противном случае пенсию могут назначить автоматически. Пенсия с отсрочкой начисляется после подачи соответствующего обращения по:

дня, следующего за последним днем ​​месяца, в котором был приобретен месяц страхового стажа (в том числе суммарно, когда неполные месяцы суммируются), если обращение в ПФУ подано не позднее трех месяцев с этого дня;

дня обращения, если обращение подано в Пенсионный фонд не позднее трех месяцев после последнего дня месяца, в котором был приобретен месяц страхового стажа.

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