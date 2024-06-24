Украинцам рассказали, почему в ходе весенней индексации не все пенсионеры получили повышение пенсий.

Не всем украинцам производится индексация пенсий. Поэтому во время весенней индексации некоторые пенсионеры не получили повышения выплат.

Кого не коснется индексация пенсий

Прежде всего, это касается граждан, которые вышли на пенсию за последние три года, ведь их пенсии учитывают последние экономические изменения.

Кроме того, индексация не касается тех, кто получает минимальную пенсию, поскольку государство постепенно повышает доплаты к пенсионному минимуму. Также без изменений останутся выплаты у лиц с высокими пенсиями. Однако такие пенсионеры могут получить дополнительную надбавку по достижении 70 лет.

Следует учесть, что выплата начисляется автоматически в месяц достижения этого возраста. Ее размер постепенно увеличивается и варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возраста.

Другие доступные надбавки для пенсионеров

Пенсионеры с ухудшенным состоянием здоровья могут получить специальную надбавку, если живут самостоятельно и нуждаются в уходе. Для этого лицо должно быть старше 80 лет и получать пенсионные выплаты по возрасту.

Обратите внимание, что для того, чтобы получить эту надбавку, нужно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и предоставить документы, подтверждающие ухудшающееся состояние здоровья.

Эта надбавка составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. На сегодняшний день это 944 гривны.

Источник: 24tv

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