Астрологи назвали знаки Зодиака, из которых получаются отличные начальники.

Рейтинг знаков Зодиака с непростым, но лидерским характером:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овен рожден, чтобы руководить. Как самый первый знак Зодиака, они воплощают в себе все черты, присущие «первенцу» . Они логичны, решительны и процветают, когда помогают другим функционировать оптимально.

Овен — один из знаков зодиака, из которых получаются лучшие начальники, потому что они исходят из места сотрудничества, а не эго, и они способны исключить свои эмоции из уравнения и сделать осознанный выбор.

2. Дева (23 августа – 22 сентября)

Девы — гуманитарии. Они ведут целенаправленно.

Из Дев получаются отличные начальники, потому что их интересы заключаются не только в развитии продукта или компании или просто в повышении прибыли. Нет, Девы слишком увлечены человеческими интересами, чтобы быть холодными и расчетливыми.

Вот что делает их удивительными в работе: они почти всегда имеют в виду какую-то большую цель или концепцию.

3. Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцы — отличные начальники, потому что они меньше всего склонны к микроменеджменту. Они верят в творчество, самоисследование и в идею о том, что, когда каждый человек реализует свой потенциал, группа функционирует оптимально.

В конечном счете, из Стрельцов получаются отличные начальники, потому что они не вмешиваются, но при этом остаются сосредоточенными и целеустремленными. Работать с ними просто мечта.

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