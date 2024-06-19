Мобильный оператор «Lifecell» предоставил абонентам разъяснения относительно роста цен на услуги – что именно происходит и почему приходится платить еще больше.

В Lifecell ответили на жалобы абонентов, которые не удовлетворены качеством услуг и тарифами.

Так, в Lifecell заверили, что тенденция в изменении стоимости тарифов сейчас наблюдается во многих телекоммуникационных компаниях.

«Не только в lifecell. Для этого действительно есть веские экономические причины. При этом оператор заинтересован, чтобы тарифы оставались конкурентоспособными на рынке и были выгодны для наших абонентов», – пояснили в Lifecell.

Также в Lifecell подчеркнули, что цены на пакеты услуг зависят от многих факторов.

«Для развития и удержания сети, а также для расширения покрытия необходимы значительные инвестиции оператора. Чтобы соответствовать требованиям абонентов и предоставлять им качественные услуги, мы повышаем цены», - говорят в компании.

Напомним, на днях в Lifecell предупредили абонентов о некоторых изменениях в условиях предоставления тарифов и услуг. Так, с 26 июня прекращается предоставление SMS услуги: "350/500/1000 SMS бизнес". Активация услуги закрыта с 12 июня.

Пакеты услуги, к которым абоненты были подключены ранее, продолжают действие до конца оплаченного периода.

Ранее в Lifecell объявили об изменениях в названии некоторых тарифных планов и стоимости пакета услуг.

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